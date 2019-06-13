15 июня в 18:00 в музейно-парковом комплексе имени Гейдара Алиева при организации Главного управления культуры города Баку и поддержке телеканала "Меденийет" ЗАО "Азербайджанское телерадиовещание" пройдет флэшмоб с участием воспитанников бакинских детских музыкальных школ и школ искусства. Как передает Day.Az, об этом сообщили Trend в министерстве культуры.

Отметим, что в мероприятии, посвященном Дню национального спасения, предусматривается участие хорового коллектива из около тысячи воспитанников бакинских детских музыкальных школ и школ искусства.

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