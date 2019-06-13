В Азербайджане призвали сделать пляжи бесплатными
Государственное агентство по туризму подготовит предложения, касающиеся функционирования пляжей, и представит их соответствующим структурам.
Об этом в ходе медиа-тура в заповедник "Янардаг" сказал журналистам пресс-секретарь Агентства Кянан Гулузаде, сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend.
По его словам, Агентство уже приступило к мониторингу пляжей.
"Результаты мониторинга будут представлены государственным структурам. Мы выступаем в поддержку того, чтобы вход на пляжи был бесплатным. Общественные пляжи есть везде, и должны быть и в Азербайджане. Если какая-то компания хочет оказывать дополнительные услуги на территории пляжа, то может брать оплату за это", - сказал Гулузаде.
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