В Хырдалане перед школой произошло дорожно-транспортное происшествие.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, несколько часов назад автомобиль сбил девятиклассника перед школой №2. Школьник госпитализирован.

Отмечается, что пострадавшим является Гурбаналиев Гурбанали Керем оглу 2006 года рождения.

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