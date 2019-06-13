https://news.day.az/society/1128656.html В Хырдалане автомобиль сбил школьника
В Хырдалане автомобиль сбил школьника
В Хырдалане перед школой произошло дорожно-транспортное происшествие.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, несколько часов назад автомобиль сбил девятиклассника перед школой №2. Школьник госпитализирован.
Отмечается, что пострадавшим является Гурбаналиев Гурбанали Керем оглу 2006 года рождения.
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