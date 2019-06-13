Организация круизов по Каспийскому морю планируется с 2020 года.

Об этом сказал журналистам пресс-секретарь Государственного агентства по туризму Азербайджана Кянан Гулузаде, сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend.

По его словам, проект по организации круизов по Каспийскому морю осуществляется по инициативе России и поддерживается Азербайджаном и другими прикаспийскими государствами.

Гулузаде добавил, что в России строится круизное судно "Петр Великий". "Этот вопрос актуализировался во время визита президента Владимира Путина в Баку. В настоящее время азербайджанская сторона ведет переговоры с Астраханью, соответствующими морскими структурами. Цены на круизы будет устанавливать российская сторона. Естественно, в случае высоких цен азербайджанская сторона выдвинет свои предложения, чтобы они были более приемлемыми", - сказал он.

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