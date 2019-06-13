Перевозчики, не передавшие соответственным органам исполнительной власти информацию о пассажирах и экипажах воздушных судов, прибывающих и убывающих из Азербайджана, будут оштрафованы.

Этот вопрос отражен в поправках в Кодекс об административных правонарушениях, которые обсуждались на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса (парламента), сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend.

Согласно поправкам, с целью обеспечения безопасности авиаперевозок, компании-перевозчики обязаны передавать соответствующим органам исполнительной власти информацию в электронной форме о пассажирах и экипажах, прибывающих и убывающих с территории Азербайджана сразу после бронирования билета и, безусловно, до начала посадки на рейс.

В законопроекте предусмотрена административная ответственность за нарушение упомянутых требований. Предусмотрены штрафы в размере 1500 - 3000 манатов.

По итогам голосования законопроект был принят во втором чтении.

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!