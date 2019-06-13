https://news.day.az/society/1128687.html Пожар в Гобустане, привлечен вертолет
Пожар в Гобустане, привлечен вертолет
На "горячую линию" 112 МЧС поступила информация о том, что вблизи поселка Гобустан в Гарадагском районе Баку горит горная местность. Как передает Day.Az, об этом сообщает в четверг Trend со ссылкой на МЧС.
К тушению пожара привлечены подразделения противопожарной охраны и вертолет авиаотряда МЧС.
По предварительной информации, на территории в два гектара горит сухая трава.
Меры по тушению пожара продолжаются.
Общественность будет дополнительно проинформирована о произошедшем.
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