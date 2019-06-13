15:35 Пожар в Бинагадинском районе Баку потушен. Как сообщает Day.Az со ссылкой на oxu.az, пожарные МЧС за короткий срок справились с огнем.

-------------

15:07

В Бинагадинском районе Баку вспыхнул сильный пожар, передает Day.Az со ссылкой на oxu.az.

Инцидент произошел на улице Ибрагимапаши Дадашова.

По предварительной версии, пожар начался в 14:15.

Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!