https://news.day.az/society/1128696.html В Баку произошел сильный пожар - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО
В Баку произошел сильный пожар - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО
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15:07
В Бинагадинском районе Баку вспыхнул сильный пожар, передает Day.Az со ссылкой на oxu.az.
Инцидент произошел на улице Ибрагимапаши Дадашова.
По предварительной версии, пожар начался в 14:15.
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