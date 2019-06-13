В воскресенье пройдет второй этап выпускных экзаменов для учеников девятых классов, организованный Государственным экзаменационным центром (ГЭЦ).

Экзамены пройдут в школах-интернатах, специальных вечерних и заочных школах, специальных школах для учеников с нарушениями слуха и речи, школе на острове Чилов, и расположенных в исправительных учреждениях. Как передает Day.Az, об этом сообщает Trend в четверг со ссылкой на ГЭЦ.

Для комфортной сдачи экзамена выпускников с ограниченными физическими возможностями, предусмотрены специальные залы, где будут работать специальные помощники и сурдопедагоги. В целом, ожидается участие 32827 выпускников.

Экзаменационный пропуск и форма справки из учебного заведения, для лиц не имеющих удостоверение личности с фотографией, доступны на сайте ГЭЦ. Наряду с пропуском ученикам также предоставляется памятка с информацией, необходимой для сдачи экзамена.

Экзамен начинается в 11:00. Ученикам будут предложены 90 закрытых заданий по языку обучения, математике и иностранному языку. Экзамен продлится 3 часа. Действие пропуска заканчивается в 10:45, за 15 минут до начала. Опоздавшие к экзамену не допускаются.

Также на экзамене будет применяться система "распознавания лиц". Это ускорит прохождение участников в экзаменационные залы, в то же время, исключит вероятность подмены.

Ученики должны будут принести на экзамен следующие документы:

- "экзаменационный пропуск"

- подлинник документа, удостоверяющего личность.

а. Граждане Азербайджана, в том числе, не достигшие 16 лет - удостоверение личности.

б. Иностранные граждане и лица без гражданства - паспорта и удостоверения, получившие статус беженцев и члены их - удостоверение беженца.

Лица с удостоверениями без фотографии, обязаны принести с собой справку из школы с фотографией (3x4) и печатью.

В целом, по республике для проведения экзаменов выделено 102 здания.

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