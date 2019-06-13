Новые дорожные знаки, установленные на проспекте Гара Гараева в Низаминском районе Баку, предотвратят возникновение пробок.

Как передает Day.Az, об этом агентству Trend сообщил глава пресс-службы Бакинского транспортного агентства Маис Агаев.

Глава пресс-службы заявил, что предпринимаются меры по регулированию дорожного движения на отрезке пути между торговым центром "Диглас" и территорией, известной, как "8-ой километр". В результате проведенных мероприятий на этой территории не образуются пробки, обеспечено свободное передвижение транспорта.

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