https://news.day.az/society/1128752.html В этой части Баку больше не будет "пробок" - ФОТО
В этой части Баку больше не будет "пробок" - ФОТО
Новые дорожные знаки, установленные на проспекте Гара Гараева в Низаминском районе Баку, предотвратят возникновение пробок.
Как передает Day.Az, об этом агентству Trend сообщил глава пресс-службы Бакинского транспортного агентства Маис Агаев.
Глава пресс-службы заявил, что предпринимаются меры по регулированию дорожного движения на отрезке пути между торговым центром "Диглас" и территорией, известной, как "8-ой километр". В результате проведенных мероприятий на этой территории не образуются пробки, обеспечено свободное передвижение транспорта.
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