Произошедшее в столице дорожно-транспортное происшествие попало на камеру системы "Безопасный город".

Как передает Avtosfer.az, на территории Наримановского района водитель автомобиля марки BMW, двигавшегося на высокой скорости, на крутом повороте потерял управление, в результате чего транспортное средство перевернулось, передает Day.Az.

Автомобиль на крыше сделал несколько оборотов на месте. Благодаря тому, что водитель был пристегнут, а подушка безопасности сработала, в результате аварии никто не погиб.

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