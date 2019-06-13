https://news.day.az/society/1128776.html ДТП в Баку: BMW перевернулся - ВИДЕО
ДТП в Баку: BMW перевернулся - ВИДЕО
Произошедшее в столице дорожно-транспортное происшествие попало на камеру системы "Безопасный город".
Как передает Avtosfer.az, на территории Наримановского района водитель автомобиля марки BMW, двигавшегося на высокой скорости, на крутом повороте потерял управление, в результате чего транспортное средство перевернулось, передает Day.Az.
Автомобиль на крыше сделал несколько оборотов на месте. Благодаря тому, что водитель был пристегнут, а подушка безопасности сработала, в результате аварии никто не погиб.
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