В Азербайджане процесс рассмотрения обращений в связи с признанием специальностей иностранных вузов и проверка на эквивалентность (нострификацию) приостанавливается с 1 июля до 31 августа.

Как сообщает в четверг Trend со ссылкой на министерство образования, это связано с тем,что в летний период большинство иностранных вузов и соответсвующих структур приостанавливает деятельность, передает Day.Az.

Рассмотрение обращений возобновится 1 сентября и будет проводится по принципу очередности. В указанный период, в виде исключения, могут обращаться лица, проходящие действительную военную службу. Эти граждане могут писать на электронную почту по адресу: info@ani/edu.gov.az.

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