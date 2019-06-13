Хорошие новости для тех, кто хочет работать учителем - начинается прием документов
С конца июня начнется электронная регистрация документов по приему учителей на работу в общеобразовательные учреждения.
В конкурсе смогут участвовать выпускники учреждений среднеспециального и высшего образования, имеющие государственный документ (диплом) или иной документ об окончании вуза за границей, передает в четверг Trend.
Прием учителей на работу состоит их 4 этапов - оценка параметров электронного заявления, тестовый экзамен, выбор вакантных мест и собеседование.
Проведение тестового экзамена запланировано в июле. Набравшие на этом этапе проходные балы кандидаты смогут выбрать 8 вакантных мест. Назначение по вакантным местам будет осуществляться в соответствии в последовательностью выбора, указанной в заявлении.
На этапе собеседования у кандидатов, заработавших право занимать вакантные места на основе результатов тестовых экзаменов, будут проверяться знания и способности, психологическая подготовка и общее мировоззрение.
Баллы, набранные на конкурсе, действительны в течение двух календарных лет и на конкурсе на следующий учебноый год их обладатели смогут участвовать сразу в этапе выбора вакансии.
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