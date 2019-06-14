В Лянкяранском районе произошел несчастный случай.

Как передает Day.Az со ссылкой на oxu.az, инцидент зафиксирован в селе Осакючя.

Житель села Равиль Гусейнов 2002 года рождения точил косу лагундой (болгаркой) и по неосторожности отрезал себе обе ноги.

В критическом состоянии пострадавшего доставили в одну из столичных больниц.

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