В будущем главной целью является доведение в Азербайджане показателя охвата дошкольным образованием до 90 процентов и вовлечение в этот процесс всех детей пятилетнего возраста, сказал министр образования Джейхун Байрамов. Об этом сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend.

По его словам, в последние годы дошкольное образование является одним из приоритетных направлений работы министерства. За счет средств государственного бюджета за короткий срок удалось повысить уровень вовлеченности детей в процесс дошкольного образования до 75 процентов по сравнению с 24 процентами в 2013 году. В результате проведенных мероприятий удалось охватить дошкольным образованием и детей из отдаленных населенных пунктов.

Байрамов добавил, что в результате принятых государством стратегии и программ расходы на образование по сравнению с 2003 годом выросли более чем в 9 раз.

В текущем году в 24 районах республики в эксплуатацию будут сданы еще 50 школ модульного типа на 3520 ученических мест, сказал он.

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