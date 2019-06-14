https://news.day.az/society/1129005.html "Последний звонок" в бакинских школах - ФОТОРЕПОРТАЖ
"Последний звонок" в бакинских школах - ФОТОРЕПОРТАЖ
Сегодня в общеобразовательных учреждениях Азербайджана прозвенел "последний звонок", сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend.
В связи с продлением с 2016 года учебного года до 14 июня, "последний звонок" проводится в этот день.
Отметим, что в 2018/2019 учебном году IX классы общеобразовательных школ страны окончат 113 815, XI классы - 80 514, вечерние школы - 674 человека.
В 2018/2019 учебном году IX классы общеобразовательных школ при Управлении образования Баку окончат 28 993, XI классы - 19 786 человек.
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