Сегодня в общеобразовательных учреждениях Азербайджана прозвенел "последний звонок", сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend.

В связи с продлением с 2016 года учебного года до 14 июня, "последний звонок" проводится в этот день.

Отметим, что в 2018/2019 учебном году IX классы общеобразовательных школ страны окончат 113 815, XI классы - 80 514, вечерние школы - 674 человека.

В 2018/2019 учебном году IX классы общеобразовательных школ при Управлении образования Баку окончат 28 993, XI классы - 19 786 человек.

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