В преддверии отмечаемого 15 июня Дня национального спасения министерство труда и социальной защиты населения Азербайджана вручило ключи от автомобилей марки "Хазар" 50 инвалидам Карабахской войны. Как передает Day.Az, об этом сообщает в пятницу Trend со ссылкой на минтруда.

Инвалиды Карабахской войны выразили Президенту Ильхаму Алиеву глубокую признательность за проявляемую высокую заботу.

Глава аппарата министерства Хидаят Абдуллаев напомнил, что в 2018 году автомобилями были обеспечены 265 инвалидов войны. "В этом году планируется вручить в 3,2 раза больше от предусмотренного числа автомобилей (180), т.е. около 600 автомобилей, 150 из которых уже переданы. Тем самым до сегодняшнего дня инвалидам войны и приравненным к ним лицам было передано около 6300 легковых автомобилей", - сказал он.

Абдуллаев добавил, что в 2018 году семьям шехидов и инвалидам Карабахской войны были переданы 626 квартир, что втрое больше предусмотренного. Тем самым по сегодняшний день предоставлены 6654 квартиры, а в текущем году гражданам этой категории будут предоставлены 800 квартир.

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