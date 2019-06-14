Качество медицинских учреждений в Азербайджане берут под контроль
В Азербайджане медицинские учреждения будут проходить аккредитацию каждые пять лет. Как сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend, в связи с этим предполагаются поправки в закон о "Защите здоровья населения".
На основе обсуждений, вынесенных на внеочередное пленарное заседание Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана, была принята поправка в закон о выдаче удостоверений прошедшим аккредитацию медицинским заведениям.
Аккредитация медицинских учреждений будет проводиться с целью качественного обслуживания клиентов и соответствия этих учреждений юридическим стандартам.
В то же время это позволит населению выбирать учреждения для получения более качественного обслуживания.
Соответствующий документ об аккредитации будет выдавать утвержденный исполнительной властью местный орган (структура).
В процессе аккредитации будет взиматься утвержденная государством пошлина.
Эти изменения были приняты на втором чтении.
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