https://news.day.az/society/1129082.html В Азербайджане пройдет очередной приемный экзамен
В Азербайджане пройдет очередной приемный экзамен
Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) 23 июня проведет приемный экзамен для I и IV групп специальностей. Как передает Day.Az, об этом сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Центр.
Абитуриенты могут распечатать пропускной экзаменационный лист с сайта ГЭЦ.
Для участие в экзамене абитуриенту необходимо иметь при себе оригинал документа, удостоверяющего личность и экзаменационный пропуск.
Абитуриенты, не имеющие фотографии на удостоверении личности, должны также представить справку с фотографией 3х4, выданную школой и заверенную печатью.
В случае отсутствия одного из документов или несоответствия между ними абитуриент на экзамен допущен не будет.
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