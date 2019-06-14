Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) 23 июня проведет приемный экзамен для I и IV групп специальностей. Как передает Day.Az, об этом сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Центр.

Абитуриенты могут распечатать пропускной экзаменационный лист с сайта ГЭЦ.

Для участие в экзамене абитуриенту необходимо иметь при себе оригинал документа, удостоверяющего личность и экзаменационный пропуск.

Абитуриенты, не имеющие фотографии на удостоверении личности, должны также представить справку с фотографией 3х4, выданную школой и заверенную печатью.

В случае отсутствия одного из документов или несоответствия между ними абитуриент на экзамен допущен не будет.

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