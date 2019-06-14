https://news.day.az/society/1129084.html Flame Towers в объективе немецких блогеров взбудоражили Сеть - ФОТО
Flame Towers в объективе немецких блогеров взбудоражили Сеть - ФОТО
На днях Instagram взорвал видеоролик, снятый немецкими блогерами @nicosoica и @mister.everywhere_ (Daniel Hackbusch) в Баку.
Как сообщает Day.Az, блогеры отмечали, что удивлены такому резонансу в Сети и признавались в любви к городу и его жителям.
Блогеры продолжают делиться сделанными в Баку фотографиями. Особенно их поразил один из современных символов азербайджанской столицы - Flame Towers, снимки которого вызвали восторженные комментарии пользователей соцсети.
Дэниэл Хекбуш отмечает, что вдохновлен Flame Towers: "Здание выглядит красиво со всех сторон, люблю архитектуру, не имеющую аналогов в мире".
Н. Гасымова
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