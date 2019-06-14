https://news.day.az/society/1129100.html Лето уже здесь! - ФОТО
Лето уже здесь! - ФОТО
Аквапарк Pullman Baku теперь открыт.
Единственный городской аквапарк в Баку состоит из шести бассейнов водных горок и огромной детской площадки.
А также фирменные коктейли и вкусные закуски Аквабара сделают ваше лето незабываемым.
Рабочие часы:
10:00 - 19:00
Цены:
Будни - 20 АЗН
Выходные - 30 АЗН
Детям до 6-ти лет вход безплатный
Детям до 16-ти лет вход:
Будни - 15 АЗН
Выходные - 20 АЗН
Семейный пакет
2-ое взрослых 2-ое детей до 16-ти лет:
Будни - 60 АЗН
Выходные - 80 АЗН
Пакет Визитор
10 Визитов - 180 АЗН
20 Визитов - 360 АЗН
30 Визитов - 540 АЗН
Контакты:
+994 12 538 90 90 HA8J3-TH@ACCOR.COM
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