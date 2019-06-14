Аквапарк Pullman Baku теперь открыт.

Единственный городской аквапарк в Баку состоит из шести бассейнов водных горок и огромной детской площадки.

А также фирменные коктейли и вкусные закуски Аквабара сделают ваше лето незабываемым.

Рабочие часы:

10:00 - 19:00

Цены:

Будни - 20 АЗН

Выходные - 30 АЗН

Детям до 6-ти лет вход безплатный

Детям до 16-ти лет вход:

Будни - 15 АЗН

Выходные - 20 АЗН

Семейный пакет

2-ое взрослых 2-ое детей до 16-ти лет:

Будни - 60 АЗН

Выходные - 80 АЗН

Пакет Визитор

10 Визитов - 180 АЗН

20 Визитов - 360 АЗН

30 Визитов - 540 АЗН

Контакты:

+994 12 538 90 90 HA8J3-TH@ACCOR.COM

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