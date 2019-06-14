https://news.day.az/society/1129108.html Пожар в Гобустанском заповеднике, к тушению привлечены вертолеты
Пожар в Гобустанском заповеднике, к тушению привлечены вертолеты
В Гобустанском заповеднике возник пожар.
Как сообщает ONA по ссылкой на сайт МЧС, на службу "112" поступило сообщение о пожаре, возникшем в Гарадагском районе Баку, на территории Гобустанского заповедника, передает Day.Az.
Подразделения пожарной охраны Государственной противопожарной службы МЧС, соответствующие силы Войск гражданской обороны и 2 вертолета авиационного отряда задействованы в тушении пожара. По предварительным данным, в горной местности горит сухая трава.
Тушение пожара продолжается.
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