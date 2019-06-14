В Гобустанском заповеднике возник пожар.

Как сообщает ONA по ссылкой на сайт МЧС, на службу "112" поступило сообщение о пожаре, возникшем в Гарадагском районе Баку, на территории Гобустанского заповедника, передает Day.Az.

Подразделения пожарной охраны Государственной противопожарной службы МЧС, соответствующие силы Войск гражданской обороны и 2 вертолета авиационного отряда задействованы в тушении пожара. По предварительным данным, в горной местности горит сухая трава.

Тушение пожара продолжается.

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!