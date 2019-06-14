На проспекте Гейдара Алиева в Баку произошла цепная авария с участием машины скорой помощи.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, автомобиль марки "BMW" столкнулся с машиной скорой помощи Учебно-хирургической клиники министерства здравоохранения, после чего обе машины врезались в два других автомобиля, которые находились в движении.

Согласно информации, в результате ДТП пострадали несколько человек. Точное количество пострадавших на данный момент неизвестно.

Из-за ДТП на данной дороге возникла большая пробка. На место происшествия привлечена полиция. По факту ведется расследование.

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