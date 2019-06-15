В Бинагадинском районе Баку обнаружен труп мужчины, скончавшегося при невыясненных обстоятельствах.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на ONA, на одной из улиц нового жилого массива "Мотодром" был найден труп Велиева Раджаба, 1961 года рождения.

Тело было передано в Объединение судебно-медицинской экспертизы и патологической анатомии для обследования.

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