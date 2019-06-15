В Кюрдемире произошло ДТП.

Как передает Day.Az со ссылкой на oxu.az, авария произошла на 170 км дороги Баку-Газах на территории села Сыгырлы.

43-летний Габиль Асадов на грузовике марки Mercedes врезался в ехавший в том же направлении КАМАЗ, управляемый 53-летним Гюмбетом Байрамовым.

Оба водителя получили легкие травмы. Они отказались от помощи прибывших на место происшествия сотрудников бригады скорой помощи.

Сообщается, что водитель Mercedes уснул за рулем.

По факту ведется расследование.

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