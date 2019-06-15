На улице Ширина Мирзаева в Низаминском районе Баку произошла тяжелая авария.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на oxu.az, Мамедов Имран Назим 1993 года рождения, управлявший автомобилем марки Nissan, нарушил правила дорожного движения и врезался в автомобиль BMW с государственным номером 99-YP-459, принадлежащий дорожно-патрульной службе.

В результате аварии инспектор дорожной полиции и водитель Nissan получили ранения.

Пострадавшие были госпитализированы.

По факту ведется расследование.

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