https://news.day.az/society/1129210.html Серьезная авария в Баку с участием автомобиля дорожной полиции
Серьезная авария в Баку с участием автомобиля дорожной полиции
На улице Ширина Мирзаева в Низаминском районе Баку произошла тяжелая авария.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на oxu.az, Мамедов Имран Назим 1993 года рождения, управлявший автомобилем марки Nissan, нарушил правила дорожного движения и врезался в автомобиль BMW с государственным номером 99-YP-459, принадлежащий дорожно-патрульной службе.
В результате аварии инспектор дорожной полиции и водитель Nissan получили ранения.
Пострадавшие были госпитализированы.
По факту ведется расследование.
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