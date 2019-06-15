https://news.day.az/society/1129251.html Трагедия в Баку: убит молодой мужчина
Трагедия в Баку: убит молодой мужчина
В Баку 20-летний мужчина получил ножевое ранение.
Как передает Day.Az со ссылкой на oxu.az, случай произошел на улице М.Хади в Хатаинском районе столицы.
Молодого человека ударили ножом в сердце.
Как сообщили в минздраве, вызов на станцию скорой медицинской помощи поступил в полночь:
"Когда бригада скорой помощи добралась до места происшествия, раненый находился в тяжелом состоянии. Врачи попытались как можно быстрее доставить его в больницу. Но потерпевший скончался по дороге".
Ведется расследование.
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