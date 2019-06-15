В Баку 20-летний мужчина получил ножевое ранение.

Как передает Day.Az со ссылкой на oxu.az, случай произошел на улице М.Хади в Хатаинском районе столицы.

Молодого человека ударили ножом в сердце.

Как сообщили в минздраве, вызов на станцию скорой медицинской помощи поступил в полночь:

"Когда бригада скорой помощи добралась до места происшествия, раненый находился в тяжелом состоянии. Врачи попытались как можно быстрее доставить его в больницу. Но потерпевший скончался по дороге".

Ведется расследование.

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