https://news.day.az/society/1129259.html Анкара и Баку станут городами-побратимами
Анкара и Баку станут городами-побратимами
Анкара и Баку станут городами-побратимами, сказал новый мэр Анкары Мансур Яваш на встрече с послом Азербайджана в Турции Хазаром Ибрагимом. Как передает Day.Az, об этом сообщает в субботу Trend со ссылкой на турецкие СМИ.
По словам Яваша, для него является честью то, что именно в период его руководства городом будет подписано соглашение о побратимстве Анкары и Баку.
Он добавил, что Турция всегда гордится успехами Азербайджана.
"Где бы я ни видел флаг братского Азербайджана, это очень радует меня", - сказал Яваш.
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