Завершился чемпионат мира по оптимизации космических траекторий, проходивший в мае-июне с участием команд передовых организаций и университетов, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

В соревнованиях участвовали 73 команды, в том числе, представляющие такие структуры, как NASA, Европейское космическое агентство, Германский центр авиации и космонавтики, французская компания "Thales".

Азербайджан вошел в двадцатку стран, показавших наивысший результат. Страну представила "Команда ТМ" Центра исследований и развития "Азеркосмоса".

Несмотря на то, что команда участвовала в чемпионате всего во второй раз, ей удалось успешно справиться с заданием. "Команда ТМ" заняла 18 место, опередив опытные команды таких престижных университетов и организаций, как Московский государственный университет, Индийская национальная академия наук, Китайская академия наук, Корейский университет высших наук и технологий, Сиднейский университет, Калифорнийский государственный политехнический университет.

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