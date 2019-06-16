В Азербайджане есть немало того, что можно смело отнести к разряду "самый-самый". Например, в нашей стране находится треть имеющихся в мире грязевых вулканов. И это удивительный факт.

Грязевые вулканы Азербайджана знамениты. Но до недавнего времени о них знали только ученые, а в последние годы они превратились в туристическую достопримечательность. Сегодня "поле вулканов" в Гобустане стало обязательным пунктом посещения для иностранцев. Это не просто экзотика, это соприкосновение с чем-то необычным, неизведанным, волнующе опасным и в то же время прекрасным.

Многие удивятся - как грязевой вулкан можно назвать "прекрасным"? Но те, кто побывал в этом удивительном месте, согласятся с нами. Гостю открывается необыкновенное зрелище, почти что инопланетное. Огромное пространство, завершающееся лазоревой полосой моря, буквально уставлено конусами не по-земному необычных возвышенностей. Сначала захватывает дух от мысли, что это не просто холмики, а кратеры действующих в большинстве своем вулканов. Они небольшие и вроде бы безобидные, но подойдите ближе, и вы почувствуете всю силу земли, кипящую в их жерлах.

Гобустанские вулканы не спят. Они живут и дышат. Некоторые продолжают постоянно извергаться, заливая равнину медленными потоками грязи, каменеющей, растрескивающейся и формирующей почти что марсианский ландшафт.

Несколько лет назад азербайджанские ученые впервые в истории вулканологии подготовили атлас грязевых вулканов нашей планеты. В ходе подготовки данного атласа была получена новая информация о грязевых вулканах мира. Как сообщал тогда журналистам завотделом грязевого вулканизма Института геологии Национальной академии наук Азербайджана (НАНА), доктор геолого-минералогических наук, профессор Адиль Алиев, ранее считалось, что в мире имеется 700-800 грязевых вулканов, а позже эта цифра возросла до 900, и более 300 из них находятся в Азербайджане. Во время подготовки атласа, по итогам исследований, выяснилось, что в настоящее время в мире - более двух тысяч грязевых вулканов.

Ранее считалось, что на юге Каспия находятся 170 грязевых вулканов, однако в результате исследований в ходе подготовки атласа было установлено, что их 230 подводных и 10 островных. На сегодняшний день 344 грязевых вулкана находятся в Азербайджане, и 133 из них расположены в азербайджанском секторе Каспия.

Ученые успокаивают - 60 процентов грязевых вулканов в Азербайджане не извергается, но они постоянно выводят на поверхность газ, воду и грязь. Однако в сентябре взбунтовался Отман-Боздаг, выбрасывавший во время извержения грязь на высоту до 200 метров, а в будущем году, как прогнозируют специалисты, стоит ожидать извержения еще шести.

Есть вероятность извержения вулкана Боздаг Гобу на Абшеронском полуострове, вулкана Бахар - в поселке Алят, вулканов Шекихан, Нардаранахтарма, Аязахтарма, Шихзерли - в Гобустане. Кроме того, ожидается, что извержение вулканов Боздаг и Бахар будет сильным. Особой активностью запомнился 2017 год, когда только за шесть месяцев изверглись расположенные на Абшероне Ортман-Боздаг, Локбатан, Кейряки, в Шамахы и Гобустанском районе Бозаахтарма, Шихзарли, Гариджа и Шекихан.

В 2018-м "эстафету" продолжили Гушчу - в Шамахинском районе, дважды Торагай - в Южном Гобустане, вулкан Ахтарма-Пашалы - в Гаджибуле, вулкан Ортманбоздаг - в Гарадаге.

Вот такая вот интересная статистика. Но в целом не представляющая опасности, так как большинство входящих в "группу риска" вулканов расположены вдали от населенных пунктов.

Интересно, что несколько лет назад Институт геологии предложил создать туристический маршрут по 25 грязевым вулканам. Тут нашей стране есть, что показать и рассказать.

А нам стоит вернуться на "поле вулканов" в Гобустане и обратить внимание на бесконечный поток туристов, прибывающих посмотреть на инопланетные пейзажи. Машины жителей поселка, доставляющие сюда иностранцев, следуют одна за другой. Туристы взбираются по липкой грязи по склонам сопок, с удивлением заглядывают в булькающие жерла, фотографируют трещины, из которых сочится горячая грязь. Тут следует быть осторожными, чтобы не поскользнуться, не потерять обувь, которая может приклеиться к грязи, и не обжечься. А еще булькающие вулканчики могут забросать туристов грязью. Некоторых, кто подходил слишком близко, чтобы получить хороший кадр на телефон, окатывало с ног до головы.

Хотя вулканическая грязь, как утверждают медики, полезна, но все-таки...

Советуем всем побывать в этом удивительном месте, соприкоснуться с чем-то неизведанным. А главное, увидеть, насколько разнообразен и необычен наш Азербайджан.

Лала Мамедова

Фото: Лейла

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