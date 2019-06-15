https://news.day.az/society/1129387.html В Бакинском конгресс-центре состоялся выпускной вечер - ФОТО
В Бакинском конгресс-центре состоялся выпускной вечер - ФОТО
В Бакинском конгресс-центре в субботу прошел выпускной вечер "Навстречу будущему", организованный министерствами молодежи и спорта, образования совместно с Фондом молодежи Азербайджана, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.
Министр образования Джейхун Байрамов зачитал поздравительное послание выпускникам Первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой.
На мероприятии присутствовали заведующий отделом по вопросам молодежной политики и спортивных вопросов Юсуф Мамедалиев, ответственные работники министерств образования, молодежи и спорта.
Мероприятие с участием многочисленных выпускников продолжилось интересной концертной программой.
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