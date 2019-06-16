В Азербайджане убили сына известного спортсмена 637

В одном из кафе Гянджи произошло убийство. Как передает Day.Az со ссылкой на Oxu.Az, спор из-за 1 маната стал причиной убийства. Отмечается, что убитым является Эльнур Алыев. Э. Алыев - сын известного в Гяндже тренера по кикбоксингу Ильгара Алыева. 15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!

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