https://news.day.az/society/1129425.html В Азербайджане убили сына известного спортсмена
В Азербайджане убили сына известного спортсмена
В одном из кафе Гянджи произошло убийство.
Как передает Day.Az со ссылкой на Oxu.Az, спор из-за 1 маната стал причиной убийства.
Отмечается, что убитым является Эльнур Алыев.
Э. Алыев - сын известного в Гяндже тренера по кикбоксингу Ильгара Алыева.
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