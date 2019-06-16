В одном из кафе Гянджи произошло убийство.

Как передает Day.Az со ссылкой на Oxu.Az, спор из-за 1 маната стал причиной убийства.

Отмечается, что убитым является Эльнур Алыев.

Э. Алыев - сын известного в Гяндже тренера по кикбоксингу Ильгара Алыева.

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