https://news.day.az/society/1129426.html В Азербайджане произошло землетрясение
В Азербайджане произошло землетрясение
В Лянкяранском районе Азербайджана произошло землетрясение магнитудой 3,2, сообщает в воскресенье Trend со ссылкой на Республиканский сейсмологический центр Национальной Академии наук, передает Day.Az.
Согласно сообщению, землетрясение зафиксировано в 09:23 по местному времени на территории Лянкярана в 22 километрах к северо-западу от станции Лянкяран.
Глубина землетрясения составила 17 километров, подземные толчки не ощущались.
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