В Лянкяранском районе Азербайджана произошло землетрясение магнитудой 3,2, сообщает в воскресенье Trend со ссылкой на Республиканский сейсмологический центр Национальной Академии наук, передает Day.Az.

Согласно сообщению, землетрясение зафиксировано в 09:23 по местному времени на территории Лянкярана в 22 километрах к северо-западу от станции Лянкяран.

Глубина землетрясения составила 17 километров, подземные толчки не ощущались.

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