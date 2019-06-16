Чернобыльская трагедия и ее последствия стали в последние дни одной из самых обсуждаемых во всем мире тем. Поводом послужил сериал "Чернобыль", снятый кинематографистами США и Великобритании. И пока весь мир ломает копья, споря, насколько сценарий фильма соответствует реальности, Sputnik решил выяснить, как сегодня решаются проблемы жителей Азербайджана, участвовавших в ликвидации последствий той страшной трагедии.

Обеспечение жильем все эти годы оставалась основной проблемой "чернобыльцев". По словам Гасанова, долгие годы в процессе обеспечения инвалидов Чернобыля квартирами наблюдалась пауза. Но теперь благодаря готовящемуся документу инвалиды Чернобыля получат квартиры наряду с инвалидами Карабаха, семьями шехидов.

В Азербайджане существует закон о статусе и социальной защите граждан, принимавших участие в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС и пострадавших в результате этой аварии, продолжает глава общества. В статье шестой данного закона говорится, что в случае, если лица, пострадавшие в ходе ликвидации последствий аварии, будут нуждаться в улучшении квартирных условий, они имеют право на получение квартиры вне очереди в течение года со дня подачи заявления.