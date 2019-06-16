В Баку открылся ресторан сети Black Star Burger, принадлежащей известному российскому исполнителю Тимати.

Как передает Day.Az, ресторан открылся на проспекте Бюльбюля, где раньше находился "Portofino".

Менеджмент ресторана устроил перед заведением зрелищное шоу с музыкой, танцами и куклами. Короткое видео ивента опубликовано в Instagram Stories.

Отметим, что все сотрудники заведения, не имеющие татуировок на руках, надевают специальный телесный тату-рукав.

По словам менеджера, это тестовое открытие ресторана, чтобы посмотреть и оценить работу заведения. В скором времени Тимати приедет в Баку и откроет ресторан официально.

Отметим, что Black Star Burger - российская сеть ресторанов быстрого питания. Первый ресторан сети Black Star Burger открылся 16 сентября 2016 года в Москве на Новом Арбате. Инвестиции в его открытие составили 20 млн рублей.

Меню Black Star Burger включает несколько видов бургеров из говядины или мяса индейки стандарта халяль, куриные крылья, картофель фри.

Али Ибрагимов

Фото: Day.Az

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