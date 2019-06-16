Туристический поток из Азербайджана в Мексику за два года увеличился на 20 процентов.

Об этом сказал посол Мексики в Азербайджане Родриго Лабардини на встрече с главой Исполнительной власти Габалы Сабухи Абдуллаевым в рамках визита в район, сообщает Trend со ссылкой на посольство Мексики в Азербайджане, передает Day.Az.

Глава Исполнительной власти представил общую информацию о районе, его экономическом и туристическом потенциале. Также Абдуллаев отметил, что Габала получила еще большую известность благодаря проведению местных и международных мероприятий.

В свою очередь, посол Лабардини отметил, что бывал в Габале несколько раз по различным причинам. В этой связи, он отметил свои официальные визиты в этот район, а также участие посольства в ряде культурных мероприятий, проводимых в Габале. Дипломат упомянул также успех выставки мексиканской художницы Маргариты Моралес, представленной в Габале.

Помимо этого, стороны рассмотрели перспективы расширения связей. Принимая во внимание туристические возможности Габалы, посол Лабардини проинформировал о динамичном росте туризма между Мексикой и Азербайджаном. Он подчеркнул, что туристический поток из Азербайджана в Мексику за два года увеличился на 20 процентов. Дипломат также рассказал об огромном потенциале туризма, как сферы больших возможностей для двусторонних отношений.

На встрече также было обсуждено возможное проведение в Габале некоторых культурных мероприятий посольства, с целью продвижения мексиканской культуры в регионах страны.

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