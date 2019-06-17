В Баку загорелся автомобиль марки "KİA", находившийся в движении.

Как передает Day.Az со ссылкой на qafqazinfo, инцидент произошел по дороге в аэропорт.

Отмечается, что пожар, возникший в моторном отсеке кузова машины, был вскоре потушен.

В результате инцидента никто не пострадал.

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!