https://news.day.az/society/1129581.html В Баку сгорела машина по дороге в аэропорт - ВИДЕО
В Баку сгорела машина по дороге в аэропорт - ВИДЕО
В Баку загорелся автомобиль марки "KİA", находившийся в движении.
Как передает Day.Az со ссылкой на qafqazinfo, инцидент произошел по дороге в аэропорт.
Отмечается, что пожар, возникший в моторном отсеке кузова машины, был вскоре потушен.
В результате инцидента никто не пострадал.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре