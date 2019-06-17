https://news.day.az/society/1129636.html Стали известны шокирующие подробности массовой драки в Агстафе
Стали известны шокирующие подробности массовой драки в Агстафе
Стали известны подробности кровавого инцидента в Агстафе.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на qafqazinfo, 25-летний мужчина из-за кровной мести убил четырех человек.
Отмечается, что погибшими являются мужчины 1977 года рождения и 1984-го года рождения. Третей убитой является мать одyого из убитых мужчин, а четвёртый убитый оказался на месте происшествия случайно. Подросток, совершивший убийство на рынке, сбежал после инцидента.
Сообщается, что убитые мужчины освободились из тюрьмы недавно. Ранее они убили отца и дядю 25-летнего мужчины из-за земли.
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