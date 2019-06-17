Стали известны имена трех погибших в кровавом инциденте на рынке в Агстафе, сообщает Day.Az со ссылкой на qafqazinfo.

Это Мусаев Шамиддин, Мусаев Новруз и Мусаева Шаргия.

Также отмечается, что стрельбу по ним открыл Эльнур Сулейманов 1994 года рождения.

Напомним, что 25-летний мужчина из-за кровной мести убил четырех человек на рынке в Агстафе.

Погибшими являются мужчины 1977 года рождения и 1984-го года рождения. Третей убитой является мать одного из убитых мужчин, а четвёртый убитый оказался на месте происшествия случайно. Мужчина, совершивший убийство на рынке, сбежал после инцидента.

Убитые мужчины освободились из тюрьмы недавно. Ранее они убили отца и дядю 25-летнего мужчины из-за земли.

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