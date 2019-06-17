В Лянкяране по неосторожности в реку упала и утонула мать троих детей.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на ONA, инцидент произошел в утренние часы в селе Сутамурдов.

Сообщается, что гражданка Украины Насирова Солмаз Сахиб гызы (1956 г.р.) по неосторожности упала в реку и утонула. Тело погибшей было передано для осмотра в Лянкяранское отделение Объединения судебно-медицинской экспертизы и патологической анатомии.

По словам сестры покойной, мать троих детей С.Насирова страдала астмой. Предполагается, что она вышла на берег реки подышать свежим воздухом.

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