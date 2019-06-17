https://news.day.az/society/1129699.html Трагедия в Лянкяране: погибла мать троих детей
Трагедия в Лянкяране: погибла мать троих детей
В Лянкяране по неосторожности в реку упала и утонула мать троих детей.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на ONA, инцидент произошел в утренние часы в селе Сутамурдов.
Сообщается, что гражданка Украины Насирова Солмаз Сахиб гызы (1956 г.р.) по неосторожности упала в реку и утонула. Тело погибшей было передано для осмотра в Лянкяранское отделение Объединения судебно-медицинской экспертизы и патологической анатомии.
По словам сестры покойной, мать троих детей С.Насирова страдала астмой. Предполагается, что она вышла на берег реки подышать свежим воздухом.
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