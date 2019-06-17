Сотрудники МВД и Агентства пищевой безопасности провели рейд в Агдамском районе, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Агентство.

При осмотре автомобиля марки "ГАЗ-2410", управляемого жителем села Магсудлу Явером Азадовым, было выявлено 120 кг говядины, по виду не соответствующего санитарным нормам, передает Day.Az.

Пробы мяса отправлены на экспертизу в лабораторию Агентства пищевой безопасности.

Проводится расследование.

Агентство совместно с органами полиции продолжает мерприятия по обеспечению пищевой безопасности населения, пресечению продажи пищевой продукции, непригодной к употреблению и могущей причинить вред человеческому здоровью.

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