https://news.day.az/society/1129738.html В Азербайджане обнаружили десятки кг опасного мяса - ФОТО
В Азербайджане обнаружили десятки кг опасного мяса - ФОТО
Сотрудники МВД и Агентства пищевой безопасности провели рейд в Агдамском районе, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Агентство.
При осмотре автомобиля марки "ГАЗ-2410", управляемого жителем села Магсудлу Явером Азадовым, было выявлено 120 кг говядины, по виду не соответствующего санитарным нормам, передает Day.Az.
Пробы мяса отправлены на экспертизу в лабораторию Агентства пищевой безопасности.
Проводится расследование.
Агентство совместно с органами полиции продолжает мерприятия по обеспечению пищевой безопасности населения, пресечению продажи пищевой продукции, непригодной к употреблению и могущей причинить вред человеческому здоровью.
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