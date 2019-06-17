В Гарадагском районе произошло страшное ДТП.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на anews, на участке трассы Баку-Газах столкнулись микроавтобус Ford и внедорожник Toyota Prado.

В результате аварии погибли трое пассажиров микроавтобуса, еще 12 человек получили ранения. Как сообщает oxu.az, а микроавтобусе находились рабочие судостроительного завода, граждане Индии.

Причины аварии уточняются, ведется разбирательство.

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!