https://news.day.az/society/1129766.html В Гарадаге микроавтобус столкнулся с внедорожником, много погибших и раненых - СТРАШНЫЕ КАДРЫ - ВИДЕО
В Гарадаге микроавтобус столкнулся с внедорожником, много погибших и раненых - СТРАШНЫЕ КАДРЫ - ВИДЕО
В Гарадагском районе произошло страшное ДТП.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на anews, на участке трассы Баку-Газах столкнулись микроавтобус Ford и внедорожник Toyota Prado.
В результате аварии погибли трое пассажиров микроавтобуса, еще 12 человек получили ранения. Как сообщает oxu.az, а микроавтобусе находились рабочие судостроительного завода, граждане Индии.
Причины аварии уточняются, ведется разбирательство.
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