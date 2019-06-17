https://news.day.az/society/1129773.html Тяжелое ДТП на Абшероне, есть погибший
Тяжелое ДТП на Абшероне, есть погибший
В Абшеронском районе легковой автомобиль марки "Mercedes" врезался в бетонную преграду, сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу МЧС Азербайджана.
Прибывшие на место происшествия спасатели извлекли из деформированного легкового автомобиля тело Оджагвердиева Вугара Ингилаб оглу (1979 г.) и передали по назначению.
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