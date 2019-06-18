13-14 июня в Страсбурге в расширенном составе состоялось 32-е пленарное заседание Европейской комиссии по эффективности правосудия (CEPEJ) с участием представителей 47 государств - членов Совета Европы, а также международных организаций, имеющих статус наблюдателей.

Часть заседания была посвящена сотрудничеству между Европейским судом по правам человека и Европейской комиссией по эффективности правосудия и роли комиссии в улучшении работы суда. Делегация в составе десяти судей во главе с новоизбранным председателем Европейского суда Линосом-Александром Сицилианосом приняла активное участие в обсуждениях.

Следует отметить, что главной причиной создания Европейской комиссии по эффективности правосудия - одного из важнейших консультативно-мониторинговых органов Совета Европы - была чрезмерная загруженность Европейского суда. Например, количество остаточных текущих судебных дел, переведшихся с 2018 года, составляет 56.000. Основная цель Европейской комиссии - повысить эффективность и качество национальной судебной системы 47 государств-членов и таким образом перенести рабочую нагрузку Европейского суда с наднационального уровня на национальный.

Судьи Европейского суда по правам человека из Бельгии, Нидерландов, России, Армении, Кипра, Польши, Литвы, Черногории, Албании и Италии приняли участие в обсуждениях и выдвинули свои предложения по дальнейшей активизации сотрудничества между двумя органами Совета Европы.

На этом заседании под председательством нашего соотечественника, президента Европейской комиссии по эффективности правосудия Рамина Гурбанова была отмечена важность ссылок судьями в решениях Европейского суда на руководящие правила и другие документы CEPEJ.

В то же время на заседании с целью повышения эффективности судебной системы в государствах - членах Совета Европы были утверждены различные руководящие документы, в том числе Сборник инструкций по созданию электронного правосудия, Европейское руководство по подготовке национального законодательства в области медиации, Руководство по составлению учебных программ для медиаторов.

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