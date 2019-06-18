https://news.day.az/society/1129809.html Массовая драка на свадьбе в Сумгайыте
Массовая драка на свадьбе в Сумгайыте
На свадьбе в Сумгайыте произошла массовая драка.
Как передает Day.Az со ссылкой на ONA, словесная перепалка между гостями из-за танцев переросла в массовую потасовку.
В инцидент пришлось вмешаться сотрудникам полиции, которым удалось усмирить дерущихся.
С дебоширами была проведена профилактическая беседа.
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