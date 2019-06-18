На свадьбе в Сумгайыте произошла массовая драка.

Как передает Day.Az со ссылкой на ONA, словесная перепалка между гостями из-за танцев переросла в массовую потасовку.

В инцидент пришлось вмешаться сотрудникам полиции, которым удалось усмирить дерущихся.

С дебоширами была проведена профилактическая беседа.

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