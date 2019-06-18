https://news.day.az/society/1129812.html Несчастный случай на заводе в Азербайджане, пострадала женщина
Несчастный случай на заводе в Азербайджане, пострадала женщина
В результате несчастного случая на заводе в Абшеронском районе тяжело пострадала женщина.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на ONA, инцидент произошел в поселке Сарай.
Работница завода Исаева Гюльбахар Юнис гызы 1957 года рождения по неосторожности получила тяжелую травму головы, работая на отрезном станке.
Пострадавшая была срочно госпитализирована в тяжелом состоянии.
По сообщению, зазевавшейся сотруднице цеха станком сорвало скальп.
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