В результате несчастного случая на заводе в Абшеронском районе тяжело пострадала женщина.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на ONA, инцидент произошел в поселке Сарай.

Работница завода Исаева Гюльбахар Юнис гызы 1957 года рождения по неосторожности получила тяжелую травму головы, работая на отрезном станке.

Пострадавшая была срочно госпитализирована в тяжелом состоянии.

По сообщению, зазевавшейся сотруднице цеха станком сорвало скальп.

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