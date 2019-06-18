В Баку со склада компании похищено 76 телевизоров.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на ONA, преступление зарегистрировано в Гарадагском районе столицы.

Со склада ООО Baku Hospitality Group в поселке Локбатан в период с июля 2018 года до мая 2019 года пропало в целом 76 телевизоров.

Директор компании в связи с этим обратился в Гарадагское районное управление полиции.

В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий складчик компании Абдуллаев Камран Яшар оглу был задержан в качестве подозреваемого в совершении преступления.

В настоящее время продолжается расследование.