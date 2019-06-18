https://news.day.az/society/1129814.html Крупное ограбление в Баку, похищены десятки телевизоров
Крупное ограбление в Баку, похищены десятки телевизоров
В Баку со склада компании похищено 76 телевизоров.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на ONA, преступление зарегистрировано в Гарадагском районе столицы.
Со склада ООО Baku Hospitality Group в поселке Локбатан в период с июля 2018 года до мая 2019 года пропало в целом 76 телевизоров.
Директор компании в связи с этим обратился в Гарадагское районное управление полиции.
В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий складчик компании Абдуллаев Камран Яшар оглу был задержан в качестве подозреваемого в совершении преступления.
В настоящее время продолжается расследование.
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