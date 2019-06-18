В 2018 году в Азербайджане 2810 человек в возрасте от 50 лет вступили в брак.

Как сообщили Azvision.az в Государственном комитете по статистике, из них 1862 - мужчины, а 948 - женщины, передает Day.Az.

Отмечается, что в прошлом году среди вступивших в брак в возрасте 60 лет старше насчитывается 917 человек, из них 707 мужчин и 210 женщин. В возрасте от 70 лет вступили в брак 205 человек, из них 188 мужчины и 17 женщин.

Кроме того, самому пожилому мужчине, вступившему в брак в прошлом году, - 89 лет, а женщине - 83 года.

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