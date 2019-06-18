Распространены видеокадры кровавого инцидента на рынке в Агстафе.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Напомним, что ранее на рынке в селе Беюк Кесик Агстафинского района выстрелами из огнестрельного оружия были убиты жители села Садыхлы, работавшие там продавцами - Шаргия Мусаева, ее сыновья Новруз и Шамиддин, а также жительница села Аггёль Зейнаб Джалилова, тяжело ранены еще три человека.

По результатам предварительного расследования, установлено, что огонь открыл житель села Садыхлы Агстафинского района Эльнур Сулейманов на почве личного конфликта с целью мести. Сулейманов сдался полиции. У него был изъят автомат Калашникова.

Day.Az представляет эти кадры:

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!