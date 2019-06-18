В Азербайджане решены проблемы в сфере образования, безграмотность ликвидирована. Как передает Day.Az, об этом во вторник сказал Trend вице-премьер, заместитель председателя - исполнительный секретарь правящей партии "Ени Азербайджан" Али Ахмедов.

По его словам, сегодня Азербайджан добился больших успехов: "В Азербайджане в области оказания медицинских услуг населению реализуются крупные проекты. В том числе, в будущем году будет внедрено обязательное медицинское страхование".

Как заверил Ахмедов, все достижения Азербайджана, в том числе, связанные с развитием человеческого фактора, будут отражены во втором Национальном отчете о достижении Целей устойчивого развития и справедливого мира, который будет представлен в июле ООН.

"Азербайджан поддерживает международный проект ООН по достижению устойчивого развития и является его участником. Основной задачей проекта является значительное изменение планеты к 2030 году. Думаю, что Азербайджан, как быстро развивающаяся страна будет эффективно участвовать в его реализации", - добавил вице-премьер.

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