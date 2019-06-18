С целью регулирования безопасного движения автотранспортных средств до сегодняшнего вечера на участке автодороги Забрат-Маштага-Бузовна в Сабунчинском районе Баку будет нанесена дорожная разметка. Как передает Day.Az, об этом сообщает во вторник Trend со ссылкой на отдел по связям с общественностью Госагентства автомобильных дорог Азербайджана.

Аналогичные работы будут проводиться на улице Гасана Алиева в Наримановском районе Баку, начиная с 22.00 и до следующего утра.

Также с сегодняшнего утра и до 22 июня (пять дней) будут проводиться работы по ремонту 14-132-километрового участка автодороги Баку-Губа-граница России.

Водителям рекомендуется быть внимательными на вышеуказанных дорогах, соблюдать требования временных дорожных знаков и правила дорожного движения.

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